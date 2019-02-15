В Киеве ограничат движение на некоторых мостах

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 57164 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 124117 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 125957 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127033 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 123826 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 156892 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117690 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141345 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145221 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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В Киеве ограничат движение на некоторых мостах

В Киеве ограничат движение на некоторых мостах

Киев  •  УНН

 • 9342 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. В связи с ремонтными работами 15-18 февраля будет частично ограничено движение транспорта в Киеве на некоторых улицах и мостах. Об этом докладывает УНН со ссылкой на агентство пресс-службу Киевского городского совета.

В частности, движение ограничат:

  • на Харьковском путепроводе с 20:00 до 23:00 15 февраля - через железнодорожные пути;
  • на мосту им. Е. О. Патона с 23:00 15 февраля до 1:00 16 февраля - в направлении б-ра Дружбы Народов, а также с 01:00 до 02:00 16 февраля - в направлении просп. Соборности;
  • на Южном мостовом переходе с 02:00 до 06:00 16 февраля - в направлении с ул. Николая Бажана на Столичное шоссе;
  • с 22:00 17 февраля до 05:00 18 февраля в связи с ремонтом на Эстакадной части Южного мостового перехода будет частично ограничено движение транспорта в направлении с ул. Николая Бажана на Столичное шоссе.

Напомним, "Киевавтодор" не укладывается в сроки установки подъемников для людей с инвалидностью в подземных переходах в центре столицы на Майдане Незалежности.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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