В Киеве ограничат движение на некоторых мостах

КИЕВ. 15 февраля. УНН. В связи с ремонтными работами 15-18 февраля будет частично ограничено движение транспорта в Киеве на некоторых улицах и мостах. Об этом докладывает УНН со ссылкой на агентство пресс-службу Киевского городского совета.