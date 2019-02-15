В Киеве ограничат движение на некоторых мостах
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В связи с ремонтными работами 15-18 февраля будет частично ограничено движение транспорта в Киеве на некоторых улицах и мостах. Об этом докладывает УНН со ссылкой на агентство пресс-службу Киевского городского совета.
В частности, движение ограничат:
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- на Харьковском путепроводе с 20:00 до 23:00 15 февраля - через железнодорожные пути;
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- на мосту им. Е. О. Патона с 23:00 15 февраля до 1:00 16 февраля - в направлении б-ра Дружбы Народов, а также с 01:00 до 02:00 16 февраля - в направлении просп. Соборности;
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- на Южном мостовом переходе с 02:00 до 06:00 16 февраля - в направлении с ул. Николая Бажана на Столичное шоссе;
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- с 22:00 17 февраля до 05:00 18 февраля в связи с ремонтом на Эстакадной части Южного мостового перехода будет частично ограничено движение транспорта в направлении с ул. Николая Бажана на Столичное шоссе.
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Напомним, "Киевавтодор" не укладывается в сроки установки подъемников для людей с инвалидностью в подземных переходах в центре столицы на Майдане Незалежности.