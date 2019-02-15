У Києві обмежать рух на деяких мостах
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. У зв’язку із ремонтними роботами 15-18 лютого буде частково обмежено рух транспорту у Києві на деяких вулицях і мостах. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Київської міської ради.
Зокрема, рух обмежать:
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- на Харківському шляхопроводі з 20:00 до 23:00 15 лютого – через залізничні колії;
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- на мосту ім. Є. О. Патона з 23:00 15 лютого до 01:00 16 лютого – у напрямку б‑ру Дружби Народів, а також з 01:00 до 02:00 16 лютого – у напрямку просп. Соборності;
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- на Південному мостовому переході з 02:00 до 06:00 16 лютого – у напрямку з просп. Миколи Бажана на Столичне шоссе;
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- із 22:00 17 лютого до 05:00 18 лютого у зв’язку із ремонтом на естакадній частині Південного мостового переходу буде частково обмежено рух транспорту у напрямку із просп. Миколи Бажана на Столичне шосе.
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Нагадаємо, "Київавтодор" не вкладається у терміни встановлення підйомників для людей з інвалідністю у підземних переходах в центрі столиці на Майдані Незалежності.