Киев остановился в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Сегодня, 30 ноября, по состоянию на 9:00, Киев остановился в пробках, передает УНН.
Тянучка есть в каждом из районов города.
Наибольшие проблемы наблюдаются в центре Киева, на улице Короленковской, на проспекте Валерия Лобановского, на улице Вузовской, на улице Николая Трублаини, на улице Большая Окружная Дорога, на улице Соборной, на проспекте Победы, на улице Семена Скляренко, на проспекте Степана Бандеры.
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Как сообщал УНН, 27 ноября, на Старообуховской трассе, в направлении Киева образовалась многокилометровая пробка.