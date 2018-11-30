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Київ зупинився у заторах

Київ зупинився у заторах

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Сьогодні, 30 листопада, станом на 9:00, Київ зупинився у заторах, передає УНН.

Тягнучка є у кожному з районів міста. 

Найбільші проблеми спостерігаються у центрі Києва, на вулиці Короленківській, на проспекті Валерія Лобановського, на вулиці Вузівській, на вулиці Миколи Трублаїні, на вулиці Велика Окружна Дорога, на вулиці Соборній, на проспекті Перемоги, на вулиці Семена Скляренка, на проспекті Степана Бандери.

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Як повідомляв УНН, 27 листопада, на Старообухівській трасі, в напрямку Києва утворився багатокілометровий затор.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Київ

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