Киев остановился в 10-балльных пробках

По состоянию на 8:50, почти весь центр города стоит в пробках.

Так, они наблюдаются, в частности, на проспекте Победы, на бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, улицах Бульварно-Кудрявской, Бассейной, Б.Хмельницкого в районе станции метро "Театральная", М. Грушевского в районе Дома правительства, Набережном шоссе, Михайловской и других.

Также в пробках - мост Патона и Дарницкий мост.

Скорость движения местами не превышает 3 километра в час.