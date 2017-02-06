Киев остановился в 10-балльных пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Автомобильные пробки в Киеве достигли 10 баллов на фоне снегопада, который начался в ночь на понедельник, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
По состоянию на 8:50, почти весь центр города стоит в пробках.
Так, они наблюдаются, в частности, на проспекте Победы, на бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, улицах Бульварно-Кудрявской, Бассейной, Б.Хмельницкого в районе станции метро "Театральная", М. Грушевского в районе Дома правительства, Набережном шоссе, Михайловской и других.
Также в пробках - мост Патона и Дарницкий мост.
Скорость движения местами не превышает 3 километра в час.