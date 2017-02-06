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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 50966 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Київ зупинився у 10-бальних заторах

Київ • УНН

 • 8773 перегляди

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Автомобільні затори у Києві сягнули 10 балів на тлі снігопаду, який розпочався у ніч на понеділок, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.

Київ зупинився у 10-бальних заторах

Станом на 8:50, майже увесь центр міста стоїть у заторах.

Так, вони спостерігаються, зокрема, на проспекті Перемоги, на бульварах Тараса Шевченка та Лесі Українки, вулицях Бульварно-Кудрявській, Басейній, Б.Хмельницького у районі станції метро "Театральна", М.Грушевського у районі Будинку уряду, Набережному шосе, Михайлівській та інших.

Також у заторах - міст Патона і Дарницький міст.

Швидкість руху місцями не перевищує 3 кілометри на годину.

Українські Національні Новини

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