Київ зупинився у 10-бальних заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Автомобільні затори у Києві сягнули 10 балів на тлі снігопаду, який розпочався у ніч на понеділок, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Станом на 8:50, майже увесь центр міста стоїть у заторах.
Так, вони спостерігаються, зокрема, на проспекті Перемоги, на бульварах Тараса Шевченка та Лесі Українки, вулицях Бульварно-Кудрявській, Басейній, Б.Хмельницького у районі станції метро "Театральна", М.Грушевського у районі Будинку уряду, Набережному шосе, Михайлівській та інших.
Також у заторах - міст Патона і Дарницький міст.
Швидкість руху місцями не перевищує 3 кілометри на годину.