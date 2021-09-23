Киев с утра стоит в пробках: где затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября УНН. По состоянию на 8:15 четверга, 23 сентября, на улицах и проспектах Киева заметны осложнения движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.
Детали
Так, на правом берегу пробки образовались на проспектах Голосеевском, Валерия Лобановского, Воздухофлотском, Победы, Любомира Гузара, Леся Курбаса и Степана Бандеры.
Кроме того, движение затруднено на улицах Вадима Гетьмана, Галагановской, Жилянской, Большой Васильковской, Саксаганского, Юрия Ильенко, Щусева, Елены Телиги, Семена Скляренко, Кирилловской, Вышгородской и Богатырской.
Пробки также есть на Набережно-Крещатицкой улице и Набережном шоссе.
Тем временем, на левом берегу пробки образовались на проспектах Николая Бажана, Юрия Гагарина, Броварском, Соборности, Романа Шухевича и на улицах Энтузиастов, Андрея Малышко, Оноре де Бальзака, Марины Цветаевой, Николая Гринченко.
Движение на мостах: осложнено на Северном и Патона. На Дарницком, Метро и Южном движение свободное.
Дополнение
Сегодня в Украине прогнозируют "самую холодную погоду в Европе".
По данным синоптиков, 23 сентября Киев будет самой холодной столицей Европы, примерно +9°C. Вероятны небольшой дождь и облачность.