Украина завтра будет "самой холодной страной Европы": синоптик дала прогноз погоды
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В четверг, 23 сентября, в Украине прогнозируют "самую холодную погоду в Европе". Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, информирует УНН.
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"В четверг Украина будет едва ли не самой холодной в Европе. Температура воздуха в течение дня в северных областях, практически во всех центральных, в Харьковской области, в Тернопольской, Хмельницкой областях будет колебаться в пределах +6...+10 градусов. Ближайшей ночью возможны на почве заморозки. Начнет, правда, завтра теплеть во многих областях — 9-13 градусов тепла. Также выше обещает быть температура воздуха на Юге Украины, в Луганской и Донецкой областях, здесь +10...+15 градусов.
Ветер завтра будет преобладать в северо-западном направлении, в западных областях может быть резким. В пятницу ветер усилится во всей Украине и будет достигать штормовых порывов... Ночью мокрый снег вероятен в Карпатах", — говорится в сообщении Диденко в Facebook.
Добавим
По данным синоптика, 23 сентября Киев будет самой холодной столицей Европы, примерно +9°C. Вероятны небольшой дождь и облачность. 24 сентября ветер усилится до штормового и дождей станет больше. Однако на выходных, по словам Диденко, температура повысится и дождей не будет.
Напомним
По прогнозу синоптиков, 22 сентября в Украине, кроме южных областей, прогнозируют местами небольшой дождь, а в Карпатах ночью с мокрым снегом.
Температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10°, в южной части и восточных областях ночью 4-9° тепла, днем 10-15°; в Карпатах ночью 0-2° мороза, днем 1-6° тепла.