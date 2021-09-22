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Украина завтра будет "самой холодной страной Европы": синоптик дала прогноз погоды

Украина завтра будет "самой холодной страной Европы": синоптик дала прогноз погоды

Киев  •  УНН

 • 33976 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. В четверг, 23 сентября, в Украине прогнозируют "самую холодную погоду в Европе". Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, информирует УНН.

Цитата:

"В четверг Украина будет едва ли не самой холодной в Европе. Температура воздуха в течение дня в северных областях, практически во всех центральных, в Харьковской области, в Тернопольской, Хмельницкой областях будет колебаться в пределах +6...+10 градусов. Ближайшей ночью возможны на почве заморозки. Начнет, правда, завтра теплеть во многих областях — 9-13 градусов тепла. Также выше обещает быть температура воздуха на Юге Украины, в Луганской и Донецкой областях, здесь +10...+15 градусов.

Ветер завтра будет преобладать в северо-западном направлении, в западных областях может быть резким. В пятницу ветер усилится во всей Украине и будет достигать штормовых порывов... Ночью мокрый снег вероятен в Карпатах", — говорится в сообщении Диденко в Facebook.

Добавим

По данным синоптика, 23 сентября Киев будет самой холодной столицей Европы, примерно +9°C. Вероятны небольшой дождь и облачность. 24 сентября ветер усилится до штормового и дождей станет больше. Однако на выходных, по словам Диденко, температура повысится и дождей не будет.

Напомним

По прогнозу синоптиков, 22 сентября в Украине, кроме южных областей, прогнозируют местами небольшой дождь, а в Карпатах ночью с мокрым снегом.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 5-10°, в южной части и восточных областях ночью 4-9° тепла, днем 10-15°; в Карпатах ночью 0-2° мороза, днем 1-6° тепла.

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