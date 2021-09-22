Україна завтра буде "найхолоднішою країною Європи": синоптик дала прогноз погоди

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"У четвер Україна буде чи не найхолоднішою в Європі. Температура повітря протягом дня у північних областях, практично в усіх центральних, на Харківщині, на Тернопільщині, Хмельниччині коливатиметься в межах +6...+10 градусів. Найближчої ночі можливі на ґрунті заморозки. Почне, щоправда, завтра теплішати в багатьох західних областях — 9-13 градусів тепла. Також вищою обіцяє бути температура повітря на Півдні України, в Луганській та Донецькій областях, тут +10...+15 градусів.

Вітер завтра переважатиме північно-західного напрямку, в західних областях може бути рвучким. У п'ятницю вітер посилиться в усій Україні і досягатиме штормових поривів... Уночі мокрий сніг імовірний у Карпатах", — ідеться у повідомленні Діденко у Facebook.

Додамо

За даними синоптика, 23 вересня Київ буде найхолоднішою столицею Європи, приблизно +9°C. Імовірний невеликий дощ та хмарність. 24 вересня вітер посилиться до штормового і побільшає дощів. Проте на вихідних, за словами Діденко, температура підвищиться і дощів не буде.

Нагадаємо

За прогнозом синоптиків, 22 вересня в Україні, крім південних областей, прогнозують місцями невеликий дощ, а в Карпатах вночі з мокрим снігом.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°, у південній частині та східних областях вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°; в Карпатах вночі 0-2° морозу, вдень 1-6° тепла.