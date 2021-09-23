Київ зранку стоїть у заторах: де ускладнено рух
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня УНН. Станом на 8:15 четверга, 23 вересня, на вулицях і проспектах Києва помітні ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, повідомляє УНН.
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Так, на правому березі затори утворилися на проспектах Голосіївському, Валерія Лобановського, Повітрофлотському, Перемоги, Любомира Гузара, Леся Курбаса та Степана Бандери.
Окрім того, рух ускладнено на вулицях Вадима Гетьмана, Галаганівській, Жилянській, Великій Васильківській, Саксаганського, Юрія Іллєнка, Щусєва, Олени Теліги, Семена Скляренка, Кирилівській, Вишгородській та Богатирській.
Затори також є на Набережно-Хрещатицькій вулиці і Набережному шосе.
Тим часом, на лівому березі затори утворилися на проспектах Миколи Бажана, Юрія Гагаріна, Броварському, Соборності, Романа Шухевича та на вулицях Ентузіастів, Андрія Малишка, Оноре де Бальзака, Марини Цвєтаєвої, Миколи Грінченка.
Рух на мостах: ускладнено на Північному і Патона. На Дарницькому, Метро і Південному рух вільний.
Доповнення
Сьогодні в Україні прогнозують "найхолоднішу погоду в Європі".
За даними синоптиків, 23 вересня Київ буде найхолоднішою столицею Європи, приблизно +9°C. Вірогідні невеликий дощ і хмарність.