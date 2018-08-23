Киев призвал правительство срочно решить вопрос долгов "Киевэнерго" перед "Нафтогазом"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Киев обратился к Кабмину относительно срочного внесения нормативно-правовых изменений для урегулирования вопроса долгов перед “Нафтогазом”. Об этом сообщил на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киева заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
“Городская власть обращается к правительству с просьбой на заседании 29 августа принять решение об изменениях в нормативных документах, которые позволят завершить процесс заключения соглашения с „Нафтогазом“. Немедленное принятие такого решения позволит не только вернуть людям горячую воду, но и вовремя стартовать отопительному сезону в Киеве”, — сказал Пантелеев.
По его словам, 29 августа правительство должно рассмотреть внесение изменений в постановление КМУ № 110, что касается предоставления субвенции из государственного бюджета на погашение разницы в тарифах.
Пантелеев напомнил, что критическая ситуация с энергоснабжением Киева возникла из-за неурегулированности вопроса задолженности “Киевэнерго” перед “Нафтогазом”.
“Государственные обязательства составляют около 730 млн грн. Их выполнение в результате позволит решать вопросы списания штрафных санкций. Только при таких условиях мы можем урегулировать вопрос заключения соглашения с “Нафтогазом”, — отметил он.
Напомним, КГГА купила газ у “Укрнефтебурение” по 10 200 грн за тыс. куб. м с НДС. Эта цена выше, чем стоимость газа для льготников и даже для промышленных потребителей, которую предлагает “Нафтогаз”.