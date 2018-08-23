Київ закликав уряд терміново вирішити питання боргів "Київенерго" перед "Нафтогазом"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Київ звернувся до Кабміну щодо термінового внесення нормативно-правових змін для врегулювання питання боргів перед “Нафтогазом”. Про це повідомив на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Києва заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
“Міська влада звертається до уряду із проханням на засіданні 29 серпня прийняти рішення про зміни до нормативних документів, що дозволять завершити процес укладення угоди із „Нафтогазом“. Негайне прийняття такого рішення дасть змогу не лише повернути людям гарячу воду, але вчасно стартувати опалювальному сезону у Києві”, — сказав Пантелеєв.
За його словами, 29 серпня уряд має розглянути внесення змін до постанови КМУ № 110, що стосується надання субвенції із державного бюджету на погашення різниці у тарифах.
Пантелеєв нагадав, що критична ситуація із енергопостачанням Києва виникла через неврегульованість питання заборгованості “Київенерго” перед “Нафтогазом”.
“Державні зобов’язання складають близько 730 млн грн. Їх виконання у результаті дасть змогу вирішувати питання списання штрафних санкцій. Лише за таких умов ми можемо врегулювати питання укладення угоди із “Нафтогазом”, — зауважив він.
Нагадаємо, КМДА купила газ у “Укрнафтобуріння” по 10 200 грн за тис. куб. м з ПДВ. Ця ціна є вищою, ніж вартість газу для пільговиків і навіть для промислових споживачів, яку пропонує “Нафтогаз”.