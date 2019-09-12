Киев с утра стоит в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. По состоянию на 8:25 на дорогах Киева заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Стоит в пробках Большая Окружная, пробки образовались на проспекте Леся Курбаса, Академика Глушкова, на улицах Вячеслава Чорновила, Куреневской, Анатолия Петрицкого, Академика Ефремова. Движение затруднено проспектом Валерия Лобановского, Героев Сталинграда.
Также водителям следует учесть перекрытое движение на улицах Александра Довженко, Богатырской, Вадима Гетьмана, Мостицкой и Львовской.
Кроме того, затруднено движение Воздухофлотским проспектом, улицами Саксаганского, Богатырской, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской.
На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, проспекте Генерала Ватутина.
Движение на мостах - Дарницком, Южном, Северном, Патона - затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро можно проехать свободно.
Напомним, 12 сентября в Украине ожидается погода без осадков, температура воздуха поднимется до 29 градусов выше нуля.