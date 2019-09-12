Київ з ранку стоїть у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Станом на 8:25 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Стоїть у заторах Велика Окружна, затори утворилися на проспекті Леся Курбаса, Академіка Глушкова, на вулицях В’ячеслава Чорновола, Куренівській, Анатолія Петрицького, Академіка Єфремова. Рух ускладнено проспектом Валерія Лобановського, Героїв Сталінграда.
Також водіям варто врахувати перекритий рух на вулицях Олександра Довженка, Богатирській, Вадима Гетьмана, Мостицькій та Львівській.
Окрім того, ускладнено рух Повітрофлотським проспектом, вулицями Саксаганського, Богатирською, Набережно-Хрещатицькою, Набережно-Рибальською.
На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Соборності та Миколи Бажана, Броварському проспекті, проспекті Генерала Ватутіна.
Рух на мостах - Дарницькому, Південному, Північному, Патона - ускладнено в напрямку правого берега. На мосту Метро можна проїхати вільно.
Нагадаємо, 12 вересня в Україні очікується погода без опадів, температура повітря підніметься до 29 градусів вище нуля.