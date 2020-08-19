Киев впервые в истории примет поединок за Суперкубок Украины по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Украинская Премьер-лига назвала дату и место проведения встречи за Суперкубок Украины по футболу, сообщает УНН.
25 августа в 21:00 на НСК “Олимпийский” состоится матч за Суперкубок Украины между “Шахтером” и “Динамо”.
Новый розыгрыш Суперкубка Украины — 17-й по счету, впервые пройдет в Киеве. Пока неизвестно позволят ли зрителям посетить поединок за карантин в Киеве.
Добавим, что ранее матче за Суперкубок принимали следующие города: Одесса, Полтава, Сумы, Запорожье, Луганск и Львов.