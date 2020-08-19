Київ вперше в історії прийме поєдинок за Суперкубок України з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Українська Прем’єр-ліга назвала дату та місце проведення зустрічі за Суперкубок України з футболу, інформує УНН.
25 серпня о 21:00 на НСК “Олімпійський” відбудеться матч за Суперкубок України між “Шахтарем” та “Динамо”.
Новий розіграш Суперкубка України — 17-й за ліком, уперше відбудеться в Києві. Наразі невідомо чи дозволять глядачам відвідати поєдинок через карантинні обмеження в Києві.
Додамо, що раніше матчі за Суперкубок приймали наступні міста: Одеса, Полтава, Суми, Запоріжжя, Луганськ та Львів.