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Киев и 14 областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина - Минздрав

Киев • УНН

 • 42199 просмотра

КИЕВ. 20 октября. УНН. Киев и 14 областей Украины из-за высокого уровня госпитализаций с COVID-19, загруженности коек с кислородом и повышенного коэффициента выявления случаев инфицирования соответствуют “оранжевой” зоне эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, сообщает УНН.

Киев и 14 областей соответствуют "оранжевой" зоне карантина - Минздрав

Детали

По данным Минздрава, по состоянию на 20 октября, признаки "оранжевой" зоны эпидемической опасности имеют:

  • Киев;
  • Волынская область;
  • Житомирская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Луганская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Ровенская область;
  • Сумская область;
  • Тернопольская область;
  • Харьковская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черкасская область;
  • Черновицкая область;
  • Черниговская область.

Добавим

В "красную" зону эпидемической опасности вошли: Херсонская, Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.

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