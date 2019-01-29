Киев стоит в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. На дорогах Киева, преимущественно в центре столицы, наблюдаются автомобильные пробки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Google Maps.
В частности, в центре высокий уровень пробок наблюдается на улице Вадима Гетьмана, Сечевых Стрельцов, Воздухофлотском проспекте, проспекте Академика Глушкова, улице Борщаговской, Жилянской, проспекте Леся Курбаса, улице Семена Скляренко, Панаса Мирного, Новоконстантиновской, Вячеслава Черновола, проспекте Валерия Лобановского.
Местами есть пробки на Набережном шоссе, улице Богатырской, Бассейной, Вячеслава Липинского, бульваре Тараса Шевченко и Дружбы народов, Прорезной, Владимирской, Богдана Хмельницкого, Льва Толстого, Большой Васильковской, Саксаганского, Николая Гринченко, улица Михаила Грушевского, бульваре Леси Украинский, Владимирском и Кловском спусках.
На левом берегу столицы затруднено движение на проспекте Соборности, Освободителей, Дарницком шоссе, улице Раисы Окипной, Хоткевича, проспекте Николая Бажана, Днепровской и Русановской набережной, улице Здолбуновской, Анны Ахматовой, Броварском проспекте.
Максимальный уровень заторов сохраняется на Большой Окружной, а также на улице Соборной и на Петровской аллее.
На Северном и Южном мостах, а также на Дарницком мосту и мостау Патона затруднено движение только в одну сторону - в сторону центра.
Напомним, сегодня утром автодороги государственного значения в Закарпатской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Луганской и Полтавской областях заснеженны, в Киевской области гололедица.