Киев стоит в пробках

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 80735 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102595 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 137401 просмотра

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7 марта, 17:42 • 135568 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132035 просмотра

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7 марта, 13:58 • 126320 просмотра

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7 марта, 08:52 • 164084 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141527 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145342 просмотра

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КИЕВ. 29 января. УНН. На дорогах Киева, преимущественно в центре столицы, наблюдаются автомобильные пробки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Google Maps.

В частности, в центре высокий уровень пробок наблюдается на улице Вадима Гетьмана, Сечевых Стрельцов, Воздухофлотском проспекте, проспекте Академика Глушкова, улице Борщаговской, Жилянской, проспекте Леся Курбаса, улице Семена Скляренко, Панаса Мирного, Новоконстантиновской, Вячеслава Черновола, проспекте Валерия Лобановского.

Местами есть пробки на Набережном шоссе, улице Богатырской, Бассейной, Вячеслава Липинского, бульваре Тараса Шевченко и Дружбы народов, Прорезной, Владимирской, Богдана Хмельницкого, Льва Толстого, Большой Васильковской, Саксаганского, Николая Гринченко, улица Михаила Грушевского, бульваре Леси Украинский, Владимирском и Кловском спусках.

На левом берегу столицы затруднено движение на проспекте Соборности, Освободителей, Дарницком шоссе, улице Раисы Окипной, Хоткевича, проспекте Николая Бажана, Днепровской и Русановской набережной, улице Здолбуновской, Анны Ахматовой, Броварском проспекте.

Максимальный уровень заторов сохраняется на Большой Окружной, а также на улице Соборной и на Петровской аллее.

На Северном и Южном мостах, а также на Дарницком мосту и мостау Патона затруднено движение только в одну сторону - в сторону центра.

Напомним, сегодня утром автодороги государственного значения в Закарпатской, Днепропетровской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Луганской и Полтавской областях заснеженны, в Киевской области гололедица.

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