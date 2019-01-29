Київ стоїть у заторах

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КИЇВ. 29 січня. УНН. На дорогах Києва, переважно у центрі столиці, спостерігаються автомобільні затори. Про це інформує УНН з посиланням на Google Maps.

Зокрема у центрі високий рівень заторів спостерігається на вулиці Вадима Гетьмана, Січових Стрільців, Повітрофлотському проспекті, проспект Академіка Глушкова, вулиці Борщагівській, Жилянській, проспекті Леся Курбаса, вулиці Семена Скляренка, вулиці Панаса Мирного, Новокостянтинівській, В’ячеслава Чорновола, проспекті Валерія Лобановського.

Місцями є затори на Набережному шосе, вулиці Богатирській, Басейній, В’ячеслава Липинського, бульварі Тараса Шевченка та Дружби народів, Прорізній, Володимирській, Богдана Хмельницького, Льва Толстого, Великій Васильківській, Саксаганського, Миколи Грінченка, вулиця Михайла Грушевського, бульварі Лесі Українки, Володимирському та Кловському узвозах.

На лівому березі столиці ускладнений рух на проспекті Соборності, Визволителів, Дарницькому шосе, вулиці Раїси Окіпної, Гната Хоткевича, проспекті Миколи Бажана, Дніпровській та Русанівській набережній, вулиці Здолбунівській, Анни Ахматової, Броварському проспекті.

Максимальний рівень заторів зберігається на Великій Окружній, а також на вулиці Соборній та на Петрівській алеї.

На Північному та Південному мостах, а також на Дарницькому мосту та мосту Патона ускладнений рух лише в один бік – в бік центру.

Нагадаємо, сьогодні вранці автодороги державного значення у Закарпатській, Дніпропетровській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Луганській та Полтавській областях засніжені, у Київській області ожеледиця.

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