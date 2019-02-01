Киев стал в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. По состоянию на 19:10 в центре Киева наблюдается значительное затруднение движения автотранспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, высокий уровень пробок наблюдается на улице Крещатик, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинский, улицах Льва Толстого, Саксаганского, Олеся Гончара, проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, Генерала Ватунина, Космонавта Комарова, улицах Прорезной, Ярославов Вал, Богдана Хмельницкого, Михаила Грушевского, Костельной, Михайловской, Владимирской, Большой Житомирской, Набережном шоссе, улицах Институтской, Шелковичной, Бассейной, Большой Васильковской, Антоновича.
Также высокий уровень пробок - на Петровской аллее, на улицах Жилянской, Татарской, Короленковской, Бульварно-Кудрявской, Евгения Коновальца, Лаврской, Московской, Ивана Мазепы, аллеи Героев Крут, Кловском спуске, улицах Владимира Винниченко, Ивана Франко, Павловской, Вячеслава Черновола, Вадима Гетьмана, Николая Лысенко, Ивана Огиенко, Николая Гринченко, бульваре Дружбы народов, проспектах Степана Бандеры и Валерия Лобановского, Краснозвездном проспекте, а также на проспекте Науки.
На левом берегу столицы местами осложнено движение на Броварском проспекте, улицах Хоткевича, Краковской, Здолбуновской, Русановской набережной, Дарницком и Харьковском шоссе, проспектах Бажана и Юрия Гагарина, улицах Архитектора Вербицкого, Михаила Драгоманова, Григория Ващенко, Анны Ахматовой, Евгения Сверстюка.
Кроме того, высокий уровень пробок наблюдается на Большой Окружной дороге.
Что касается ситуации на столичных мостах, то на Северном, Южном мостах, а также на мосту Патона, моста Метро движение затруднено только в сторону центра.
Напомним, в центре Киева на бульваре Дружбы народов произошло сразу несколько дорожно-транспортных происшествий.