Киев стал в пробках

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 78637 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101698 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 136426 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134759 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131792 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126161 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163760 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 117931 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141518 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145338 просмотра

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КИЕВ. 1 февраля. УНН. По состоянию на 19:10 в центре Киева наблюдается значительное затруднение движения автотранспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, высокий уровень пробок наблюдается на улице Крещатик, бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинский, улицах Льва Толстого, Саксаганского, Олеся Гончара, проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, Генерала Ватунина, Космонавта Комарова, улицах Прорезной, Ярославов Вал, Богдана Хмельницкого, Михаила Грушевского, Костельной, Михайловской, Владимирской, Большой Житомирской, Набережном шоссе, улицах Институтской, Шелковичной, Бассейной, Большой Васильковской, Антоновича.

Также высокий уровень пробок - на Петровской аллее, на улицах Жилянской, Татарской, Короленковской, Бульварно-Кудрявской, Евгения Коновальца, Лаврской, Московской, Ивана Мазепы, аллеи Героев Крут, Кловском спуске, улицах Владимира Винниченко, Ивана Франко, Павловской, Вячеслава Черновола, Вадима Гетьмана, Николая Лысенко, Ивана Огиенко, Николая Гринченко, бульваре Дружбы народов, проспектах Степана Бандеры и Валерия Лобановского, Краснозвездном проспекте, а также на проспекте Науки.

На левом берегу столицы местами осложнено движение на Броварском проспекте, улицах Хоткевича, Краковской, Здолбуновской, Русановской набережной, Дарницком и Харьковском шоссе, проспектах Бажана и Юрия Гагарина, улицах Архитектора Вербицкого, Михаила Драгоманова, Григория Ващенко, Анны Ахматовой, Евгения Сверстюка.

Кроме того, высокий уровень пробок наблюдается на Большой Окружной дороге.

Что касается ситуации на столичных мостах, то на Северном, Южном мостах, а также на мосту Патона, моста Метро движение затруднено только в сторону центра.

Напомним, в центре Киева на бульваре Дружбы народов произошло сразу несколько дорожно-транспортных происшествий.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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