Київ став у заторах

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Станом на 19:10 у центрі Києва спостерігається значне ускладнення руху автотранспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, високий рівень заторів спостерігається на вулиці Хрещатик, бульварах Тараса Шевченка та Лесі Українки, вулицях Льва Толстого, Саксаганського, Олеся Гончара, проспекті Перемоги, Повітрофлотському проспекті, Генерала Ватуніна, Космонавта Комарова, вулицях Прорізній, Ярославів Вал, Богдана Хмельницького, Михайла Грушевського, Костьольній, Михайлівській, Володимирській, Великій Житомирській, Набережному шосе, вулицях Інститутській, Шовковичній, Басейній, Великій Васильківській, Антоновича.

Також високий рівень заторів - на Петрівській алеї, на вулицях Жилянській, Татарській, Короленківській, Бульварно-Кудрявській, Євгена Коновальця, Лаврській, Московській, Івана Мазепи, алеї Героїв Крут, Кловському узвозі, вулицях Володимира Винниченка, Івана Франка, Павлівській, В’ячеслава Чорновола, Вадима Гетьмана, Миколи Лисенка, Івана Огієнка, Миколи Грінченка, бульварі Дружби народів, проспектах Степана Бандери та Валерія Лобановського, Чоколівському бульварі, а також на проспекті Науки.

На лівому березі столиці місцями ускладнений рух на Броварському проспекті, вулицях Гната Хоткевича, Краківській, Здолбунівській, Русанівській набережній, Дарницькому та Харківському шосе, проспектах Миколи Бажана та Юрія Гагаріна, вулицях Архітектора Вербицького, Михайла Драгоманова, Григорія Ващенка, Анни Ахматової, Євгена Сверстюка.

Крім того, високий рівень заторів спостерігається на Великій Окружній дорозі.

Що стосується ситуації на столичних мостах, то на Північному, Південному мостах, а також на мосту Патона, мосту Метро рух ускладнений лише в бік центру.

Нагадаємо, у центрі Києва на бульварі Дружби народів сталося одразу кілька дорожньо-транспортних пригод.

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