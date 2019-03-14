Киев будет развивать велоинфраструктуры, а автоводители должны придерживаться правил дорожного движения

"Киев продолжает развивать велоинфраструктуры. И к этому процессу мы должны привлекать велоспильноту, чтобы вместе с ними разрабатывать и планировать новые маршруты. Чтобы не было претензий у общественности, будто ничего не делается ", - сказал Кличко.

Он отметил, что в структуре КГГА создано подразделение велоинфраструктуры, где работают и представители велоспильноты, чтобы влиять на процесс принятия решений.

"Еще одна ключевая составляющая - это культура поведения автоводителей в Киеве. К сожалению, в этом направлении у нас есть много вопросов. Также действия полиции в отношении нарушителей правил дорожного движения должны быть более жесткими, - отметил Кличко. - Чтобы велосипедисты чувствовали себя в безопасности на дороге ", - подчеркнул он.

Так, по словам руководителя «Киевавтодора» Александра Густелева, среди приоритетных направлений развития велоинфраструктуры определено, в частности, маршрут "Соломенка - Центр". В ближайшее время будут проведены торги на проектирование этого маршрута.

Также вскоре будут проведены торги по строительству велодорожки на Набережном шоссе на участке от Пешеходного моста до моста Патона (соответствующий маршрут соединит пешеходный Подол, Почтовую площадь, мост на Труханов остров, мост Метро и мост Патона).

К тому же, "Киевавтодор" продолжает работать над экспериментом по совмещению велополос с полосами общественного транспорта.

Напомним, на днях в столице умер велосипедист Диас мужу, которого на велодорожке сбила машина. Также в последнее время в Киеве было зафиксировано несколько случаев сбивания велосипедистов автомобильным транспортом.