Кличко: Ми залучаємо представників велоспільноти для розвитку велоінфраструктури Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Столична влада продовжує розвивати велоінфраструктуру міста, але важливо, щоб автоводії дотримувалися правил дорожнього руху і культури водіння, аби велосипед став безпечним видом транспорту в Києві. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко під час засідання Київради, передає УНН.
“Київ продовжує розвивати велоінфраструктуру. І до цього процесу ми маємо залучати велоспільноту, щоб разом з ними розробляти і планувати нові маршрути. Щоб не було претензій у громадськості, ніби нічого не робиться”, - сказав Кличко.
Він зауважив, що в структурі КМДА створено підрозділ велоінфраструктури, де працюють і представники велоспільноти, аби впливати на процес ухвалення рішень.
“Ще одна ключова складова – це культура поведінки автоводіїв у Києві. На жаль, у цьому напрямку у нас є багато питань. Також дії поліції щодо порушників правил дорожнього руху повинні бути більш жорсткими, - відзначив Кличко. - Щоб велосипедисти почувалися безпечно на дорозі”, - наголосив він.
Так, за словами керівника “Київавтодору” Олександра Густєлєва, серед пріоритетних напрямків розвитку велоінфраструктури визначено, зокрема, маршрут “Солом’янка – Центр”. Найближчим часом будуть проведені торги на проектування цього маршруту.
Також невдовзі будуть проведені торги щодо будівництва велодоріжки на Набережному шосе на ділянці від Пішохідного мосту до мосту Патона (відповідний маршрут з‘єднає пішохідний Поділ, Поштову площу, міст на Труханів острів, міст Метро і міст Патона).
До того ж, “Київавтодор” продовжує працювати над експериментом щодо суміщення велосмуг зі смугами громадського транспорту.
Нагадаємо, днями в столиці помер велосипедист Діас Мужев, якого на велодоріжці збила автівка. Також останнім часом в Києві було зафіксовано кілька випадків збиття велосипедистів автомобільним транспортом.