Киев продолжает обороняться: в КГГА показали, как защищают памятники
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко выложил видео, на котором идет подготовка к обороне города и защите столичных памятников от возможных бомбардировок, информирует УНН.
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"Друзья! Киев продолжает обороняться. Мы отстаиваем право на свое будущее и сохраняем свою историю и культуру. Киевские достопримечательности укрепляют и защищают. Мы выстоим и победим! Слава Украине!" - говорится в сообщении.
Напомним
По состоянию на 24 марта российские оккупанты повредили в Киеве 87 жилых домов, 10 частных усадеб, 6 садов и 12 школ.