Киев продолжает обороняться: в КГГА показали, как защищают памятники

Цитата

"Друзья! Киев продолжает обороняться. Мы отстаиваем право на свое будущее и сохраняем свою историю и культуру. Киевские достопримечательности укрепляют и защищают. Мы выстоим и победим! Слава Украине!" - говорится в сообщении.

Напомним

По состоянию на 24 марта российские оккупанты повредили в Киеве 87 жилых домов, 10 частных усадеб, 6 садов и 12 школ.