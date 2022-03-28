Київ продовжує оборонятися: у КМДА показали, як захищають пам'ятники

Цитата

"Друзі! Київ продовжує оборонятися. Ми відстоюємо право на своє майбутнє та зберігаємо свою історію і культуру. Київські пам’ятки укріплюють та захищають. Ми вистоїмо і переможемо! Слава Україні!" — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Станом на 24 березня російські окупанти пошкодили в Києві 87 житлових будинків, 10 приватних садиб, 6 садочків та 12 шкіл.