Київ продовжує оборонятися: у КМДА показали, як захищають пам'ятники
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко виклав відео, на якому триває підготовка до оборони міста і захисту столичних пам'ятників від можливих бомбардувань, інформує УНН.
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"Друзі! Київ продовжує оборонятися. Ми відстоюємо право на своє майбутнє та зберігаємо свою історію і культуру. Київські пам’ятки укріплюють та захищають. Ми вистоїмо і переможемо! Слава Україні!" — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Станом на 24 березня російські окупанти пошкодили в Києві 87 житлових будинків, 10 приватних садиб, 6 садочків та 12 шкіл.