Киев не планируют закрывать на въезд и выезд - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Во время введенного карантина город Киев не планируют закрывать на въезд и выезд. Об этом заявил на брифинге по введению в Киеве дополнительных противоэпидемических мероприятий и ограничений для предотвращения распространения коронавируса первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает корреспондент УНН.
Отвечая на вопрос, будут ли закрывать Киев на въезд или выезд, Поворозник ответил: "На сегодня таких решений не принималось и пока таких решений не планируется принимать".
Также он отметил, что ограничения передвижения между городами имеют пока рекомендательный характер. По его словам, людям рекомендуют выходить из дома при необходимости, в частности, на работу, в аптеку и магазин.
"Мы рекомендуем масочный режим в общественном транспорте, ограничивать не планируем (работу транспорту - ред.)", - добавил Поворозник
По его словам, была проведена встреча с представителями всех церквей и всех конфессий в части разъяснительной работы об ограничении проведения мероприятий.
Напомним, с завтрашнего дня, 17 марта, в Киеве вводятся максимальные ограничения в связи с коронавирусом.