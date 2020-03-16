Киев не планируют закрывать на въезд и выезд - КГГА

КИЕВ. 16 марта. УНН. Во время введенного карантина город Киев не планируют закрывать на въезд и выезд. Об этом заявил на брифинге по введению в Киеве дополнительных противоэпидемических мероприятий и ограничений для предотвращения распространения коронавируса первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает корреспондент УНН.