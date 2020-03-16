Київ не планують закривати на в’їзд та виїзд – КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Під час запровадженого карантину місто Київ не планують закривати на в’їзд та виїзд. Про це заявив на брифінгу щодо введення у Києві додаткових протиепідемічних заходів та обмежень для запобігання розповсюдження коронавірусу перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає кореспондент УНН.
Відповідаючи на запитання, чи будуть закривати Київ на в’їзд чи виїзд, Поворозник відповів: "На сьогодні таких рішень ніхто не приймав і поки що таких рішень не планується приймати".
Також він зазначив, що обмеження пересування між містами мають поки що рекомендаційний характер. За його словами, людям рекомендують виходити з дому за необхідності, зокрема, на роботу, в аптеку та магазин.
"Ми рекомендуємо масочний режим у громадському транспорті, обмежувати не плануємо (роботу транспорту – ред.)", - додав Поворозник
За його словами, була проведена зустріч з представниками усіх церков і усіх конфесій в частині роз’яснювальної роботи щодо обмеження проведення заходів.
Нагадаємо, відзавтра, 17 березня, у Києві вводяться максимальні обмеження у зв’язку з коронавірусом.