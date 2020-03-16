Київ не планують закривати на в’їзд та виїзд – КМДА

КИЇВ. 16 березня. УНН. Під час запровадженого карантину місто Київ не планують закривати на в’їзд та виїзд. Про це заявив на брифінгу щодо введення у Києві додаткових протиепідемічних заходів та обмежень для запобігання розповсюдження коронавірусу перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає кореспондент УНН.