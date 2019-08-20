Киев лидирует по переоборудованию автомобилей на газ

В Главном сервисном центре МВД сообщили, что в Украине в период с 1 января 2019 года по 8 августа 2019 года больше всего переоборудовали транспортных средств для работы на газовом топливе в Киеве - 7472.

Также, в Донецкой области зарегистрировано 7064 переоборудованных транспортных средств для работы на газовом топливе. В Днепропетровской области - 6570, Киевской области - 5625, Запорожской области - 5454 и Полтавской области - 4784.

Наименьшее количество зарегистрированных переоборудованных транспортных средств для работы на ГБО в АР Крым и городе Севастополь - 20. В Закарпатской области - 731 и Черновицкой области - 1097.

Напомним, с начала этого года в Украине зарегистрировали более 80 тысяч переоборудованных транспортных средств для работы на газовом топливе (ГБО).