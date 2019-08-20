Київ лідирує за переобладнанням автомобілів на газ

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. З початку 2019 року найбільше переобладнали транспортних засобів для роботи на газовому пальному (ГБО) у Києві – понад 7 тисяч. Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС України у відповідь на інформаційний запит УНН.

У Головному сервісному центрі МВС повідомили, що в Україні у період з 1 січня 2019 року по 8 серпня 2019 року найбільше переобладнали транспортних засобів для роботи на газовому пальному в Києві – 7 472.

Також, у Донецькій області зареєстровано 7 064 переобладнаних транспортних засобів для роботи на газовому пальному. У Дніпропетровській області – 6 570, Київській області – 5 625, Запорізькій області – 5 454 та Полтавській області – 4 784.

Найменша кількість зареєстрованих переобладнаних транспортних засобів для роботи на ГБО в АР Крим та місті Севастополь - 20. У Закарпатській області – 731 та Чернівецькій області – 1 097.

Нагадаємо, з початку цього року в Україні зареєстрували понад 80 тисяч переобладнаних транспортних засобів для роботи на газовому пальному (ГБО).

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