Киев до сих пор стоит в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Уровень пробок в Киеве значительно повышен и достигает семи баллов. Наиболее затруднено движение транспорта на проспекте Победы, в районе Бессарабской площади и в районе Правительственного квартала, о чем свидетельствуют данные Google Maps, передает УНН.
Около 12:20 на проспекте Победы наибольшие пробки наблюдаются, в частности, в районе станции метро "Университет", а также в районе Национального цирка Украины по направлению к центру. Также местами в пробках "стоят" бульвар Тараса Шевченко и улица Мечникова. В центре пробки также на улице Михайловской.
Затруднено движение в районе станции метро "Площадь Льва Толстого", улицы Институтской и Михаила Грушевского, местами - на улице Московской. Улица Грушевского перекрыта участниками акции протеста авто на иностранной регистрации.
Относительно мостов, то в пробках "стоят" мост Патона и дорога на подъезде к нему со стороны правого берега. В частности на Дарницком мосту и на Южном мосту движение также несколько замедленно в направлении к левому берегу (здесь продолжаются ремонтные работы).
Кроме этого, заторы наблюдаются на улице Вадима Гетьмана в направлении к центру и по Днепровской набережной.