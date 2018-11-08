Київ досі стоїть у заторах

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. Рівень заторів у Києві значно підвищений та сягає семи балів. Найбільш ускладнений рух транспорту на проспекті Перемоги, у районі Бессарабської площі та у районі Урядового кварталу, про це свідчать дані Google Maps, передає УНН.

Близько 12:20 на проспекті Перемоги найбільші затори спостерігаються, зокрема, у районі станції метро "Університет", а також у районі Національного цирку України у напрямку до центра. Також місцями у заторах "стоять" бульвар Тараса Шевченка та вулиця Мечникова. У центрі затори також на вулиці Михайлівській.

Ускладнено рух у районі станції метро "Площа Льва Толстого", вулиці Інститутській та Михайла Грушевського, місцями - на вулиці Московській. Вулиця Грушевського перекрита учасниками акції протесту авто на іноземній реєстрації. 

Стосовно мостів, то у заторах "стоять" міст Патона та дорога на під'їзді до нього з боку правого берега. Зокрема на Дарницькому мосту та на Південному мосту рух також дещо уповільнено в напрямку до лівого берега (тут тривають ремонтні роботи).

Окрім цього, затори спостерігаються на вулиці Вадима Гетьмана у напрямку до центра та по Дніпровській набережній.

Українські Національні Новини

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