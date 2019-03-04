Киев "красный" от пробок

В частности, по данным сервиса, пробки сковали бульвар Тараса Шевченко, улицу Крещатик, Льва Толстого, Бассейную, Богдана Хмельницкого, Саксаганского, Жилянской, Короленковскую, Большую Житомирскую, Михаила Грушевского, Сечевых Стрельцов, Антоновича, Юрия Гагарина.

Максимальный уровень заторов наблюдается также на бульваре Леси Украинки, улицы Ивана Федорова, Олеся Гончара, бульваре Дружбы народов, улице Кирилловской, Константиновской, Глыбочицкой, Вячеслава Черновола, Вадима Гетьмана, а также на проспекте Воздухофлотском, Голосеевском проспекте, Набережном шоссе, Владимирском спуске.



Кроме того, значительно затруднено движение на Большой Окружной дороге, на проспекте Победы от станции метро "Берестейская" до "Житомирской". Также на улице Соборной.



На левом берегу столицы высокий уровень заторов наблюдается на проспекте Юрия Гагарина и Николая Бажана, улице Гната Хоткевича, Раисы Окипной. Местами движение затруднено на бульваре Перова, проспекте Генерала Ватутина, улице Евгения Сверстюка, Анны Ахматовой, Ревуцкого, на Харьковском шоссе, а также на Днепровской и Русановской набережных.



По ситуации на столичных мостах: на Северном, мосту Метро и Патона наблюдаются пробки в направлении левого берега. На Южном мосту движение затруднено в обе стороны, на Дарницком мосту можно проехать свободно.



На Южном и Северном мостах движение затруднено в обе стороны. На мосту Метро пробки наблюдаются в сторону Левого берега. На Дарницком и моста Патона можно проехать свободно.



Напомним, завтра, 5 марта, будет облачно с прояснениями.