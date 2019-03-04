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Київ “червоний” від заторів

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КИЇВ. 4 березня. УНН. На дорогах Києва станом на 18:00 спостерігається максимальний рівень заторів, особливо рух ускладнений у центральній частині столиці. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Зокрема, за даними сервісу, затори скували бульвар Тараса Шевченка, вулицю Хрещатик, Льва Толстого, Басейну, Богдана Хмельницького, Саксаганського, Жилянську, Короленківську, Велику Житомирську, Михайла Грушевського, Січових Стрільців, Антоновича, Юрія Гагаріна.

Максимальний рівень заторів спостерігається також на бульварі Лесі Українки, вулиці Івана Федорова, Олеся Гончара, бульварі Дружби народів, вулиці Кирилівській, Костянтинівській, Глибочицькій, В’ячеслава Чорновола, Вадима Гетьмана, а також на проспекті Повітрофлотському, Голосіївському проспекті, Набережному шосе, Володимирському узвозі.

Крім того, значно ускладнений рух на Великій Окружній дорозі, на проспекті Перемоги: від станції метро "Берестейська" до "Житомирської". Також на вулиці Соборній.

На лівому березі столиці високий рівень заторів спостерігається на проспекті Юрія Гагаріна та Миколи Бажана, вулиці Гната Хоткевича,Раїси Окіпної. Місцями рух ускладнено на бульварі Перова, проспекті Генерала Ватутіна, вулиці Євгена Сверстюка, Анни Ахматової, Ревуцького, на Харківському шосе, а також на Дніпровській та Русанівській набережних.

Щодо ситуації на столичних мостах, то на Північному, мосту Метро та Патона спостерігаються затори у напрямку лівого берега. На Південному мосту рух ускладнено в обидві сторони, на Дарницькому мості можна проїхати вільно.

На Південному та Північному мостах рух ускладнений в обидві сторони. На мосту Метро затори спостерігаються в бік Лівого берега. На Дарницькому та мосту Патона можна проїхати вільно.

Нагадаємо, завтра, 5 березня, буде хмарно з проясненнями.

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