Киев "красный" от пробок

В частности, по данным сервиса, пробки зафиксированы на улице Крещатик, Большой Житомирской, Михаила Грушевского, Сечевых Стрельцов, Антоновича, Юрия Гагарина, на Проспекте Победы, Бессарабском рынке, на бульваре Дружбы Народов, Тараса Шевченко, проспекте Академика Палладина и Голосеевском на Парковой и на большой Окружной дороге.



Многочисленные пробки наблюдаются также по улице Елены Телиги, Юрия Ильенко, Кирилловской, Александра Довженко и Вадима Гетьмана, а также на проспекте Воздухофлотском и Степана Бандеры, Генерала Ватутина.



На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на Броварском проспекте и Генерала Ватутина, бульваре Перова, проспекте Юрия Гагарина и Соборности, улице Гната Хоткевича, Евгения Сверстюка, улице Братиславской, Здолбуновской, Михаила Драгоманова, Ревуцкого, на Харьковском и Дарницком шоссе, а также на Днепровской и Русановской набережной.

По ситуации на столичных мостах, то на Дарницком мосту можно проехать свободно, а вот на Северном, Южном и на мосту Метро наблюдаются пробки в направлении Левого берега. На мосту Патона наблюдаются в обоих направлениях.



Напомним, завтра в Украине без осадков. В западной части ночью и утром местами туман. В восточных областях, на севере Левобережья и в Карпатском регионе на дорогах местами гололедица.