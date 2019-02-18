Киев "красный" от пробок
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. По состоянию на 18:00 в понедельник в столице Украины наблюдается максимальный уровень заторов, особенно движение затруднено в центральной части города. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
В частности, по данным сервиса, пробки зафиксированы на улице Крещатик, Большой Житомирской, Михаила Грушевского, Сечевых Стрельцов, Антоновича, Юрия Гагарина, на Проспекте Победы, Бессарабском рынке, на бульваре Дружбы Народов, Тараса Шевченко, проспекте Академика Палладина и Голосеевском на Парковой и на большой Окружной дороге.
Многочисленные пробки наблюдаются также по улице Елены Телиги, Юрия Ильенко, Кирилловской, Александра Довженко и Вадима Гетьмана, а также на проспекте Воздухофлотском и Степана Бандеры, Генерала Ватутина.
На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на Броварском проспекте и Генерала Ватутина, бульваре Перова, проспекте Юрия Гагарина и Соборности, улице Гната Хоткевича, Евгения Сверстюка, улице Братиславской, Здолбуновской, Михаила Драгоманова, Ревуцкого, на Харьковском и Дарницком шоссе, а также на Днепровской и Русановской набережной.
По ситуации на столичных мостах, то на Дарницком мосту можно проехать свободно, а вот на Северном, Южном и на мосту Метро наблюдаются пробки в направлении Левого берега. На мосту Патона наблюдаются в обоих направлениях.
Напомним, завтра в Украине без осадков. В западной части ночью и утром местами туман. В восточных областях, на севере Левобережья и в Карпатском регионе на дорогах местами гололедица.