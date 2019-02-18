Київ “червоний” від заторів

Зокрема, за даними сервісу, пробки зафіксовані на вулиці Хрещатик, Великій Житомирській, Михайла Грушевського, Січових Стрільців, Антоновича, Юрія Гагаріна, на Проспекті Перемоги, Бессарабському ринку, на бульварі Дружби Народів, Тараса Шевченка, проспекті Академіка Палладіна та Голосіївському на Парковій та на Великій Окружній дорозі.



Численні затори спостерігаються також по вулиці Олени Теліги, Юрія Іллєнка, Кирилівській, Олександра Довженка та Вадима Гетьмана, а також на проспекті Повітрофлотському та Степана Бандери, Генерала Ватутіна.



На Лівому березі Києва високий рівень пробок помітний на проспекті Броварському та Генерала Ватутіна, бульварі Перова, проспекті Юрія Гагаріна та Соборності, вулиці Гната Хоткевича, Євгена Сверстюка, вулиці Братиславській, Здолбунівській, Михайла Драгоманова, Ревуцького, на Харківському та Дарницькому шосе, а також на Дніпровській та Русанівській набережній.

Щодо ситуації на столичних мостах, то на Дарницькому мості можна проїхати вільно, а от на Північному, Південному та на мості Метро спостерігаються затори у напрямку Лівого берега. На мості Патона спостерігаються у обох напрямках.



Нагадаємо, завтра в Україні без опадів. У західній частині вночі та вранці місцями туман. У східних областях, на півночі Лівобережжя та в Карпатському регіоні на дорогах подекуди ожеледиця.