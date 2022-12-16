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"Киев: из-за ракетной атаки вводятся экстренные отключения света. Оставайтесь в укрытиях! Верим в ПВО и ВСУ", - отметили в ДТЭК в Телеграм.

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Во время массированной ракетной атаки 16 декабря были взрывы в Киеве, остановили метро, есть перебои с водоснабжением.