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КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Киеве из-за ракетной атаки врага вводятся экстренные отключения электроэнергии, сообщили в ДТЭК, что предоставляет услугу в регионе, пишет УНН.

Цитата

"Киев: из-за ракетной атаки вводятся экстренные отключения света. Оставайтесь в укрытиях! Верим в ПВО и ВСУ", - отметили в ДТЭК в Телеграм.

Дополнение

Во время массированной ракетной атаки 16 декабря были взрывы в Киеве, остановили метро, есть перебои с водоснабжением.

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