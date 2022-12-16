Київ: через ракетну атаку вводяться екстрені відключення світла
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У Києві через ракетну атаку ворога вводяться екстрені відключення електроенергії, повідомили у ДТЕК, що надає послугу у регіоні, пише УНН.
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"Київ: через ракетну атаку вводяться екстрені відключення світла. Залишайтесь в укриттях! Віримо в ППО та ЗСУ", - зазначили у ДТЕК у Телеграм.
Доповнення
Під час масованої ракетної атаки 16 грудня були вибухи у Києві, зупинили метро, є перебої з водопостачанням.