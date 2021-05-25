"Киев-Баскет" одержал победу на старте полуфинальной серии плей-офф Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. "Киев-Баскет" победил дома "Запорожье" в стартовом поединке полуфинальной серии плей-офф Суперлиги Украины, передает УНН со ссылкой на ФБУ.
Детали
Поединок начался при полном доминировании хозяев. Киевляне контролировали все аспекты игры, зато гости слишком много ошибались и казались изможденными. Поэтому уже в первой четверти разница достигла 17-ти очков в пользу хозяев.
По итогам поединка разница только выросла — 77:53.
Самым результативным у победителей стал Владислав Коренюк — 13 очков, 6 подборов. В Брэндона Янга на балл меньше. У гостей 16 очков в активе Кэффи.
Дополнение
Следующий матч полуфинала соперники сыграют в Киеве 27 мая.