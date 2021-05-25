"Київ-Баскет" здобув перемогу на старті півфінальної серії плей-офф Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. "Київ-Баскет" переміг вдома "Запоріжжя" в стартовому поєдинку півфінальної серії плей-оф Суперліги України, передає УНН з посиланням на ФБУ.
Деталі
Поєдинок розпочався за повного домінування господарів. Кияни контролювали всі аспекти гри, натомість гості надто багато помилялися та здавалися виснаженими. Відтак уже в першій чверті різниця сягнула 17-ти очок на користь господарів.
За підсумками поєдинку різниця тільки виросла — 77:53.
Найрезультативнішим у переможців став Владислав Коренюк — 13 очок, 6 підбирань. У Брендона Янга на бал менше. У гостей 16 очок в активі Кеффі.
Доповнення
Наступний матч півфіналу суперники зіграють в Києві 27 травня.