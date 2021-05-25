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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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"Київ-Баскет" здобув перемогу на старті півфінальної серії плей-офф Суперліги

Київ • УНН

 • 13725 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. "Київ-Баскет" переміг вдома "Запоріжжя" в стартовому поєдинку півфінальної серії плей-оф Суперліги України, передає УНН з посиланням на ФБУ.

"Київ-Баскет" здобув перемогу на старті півфінальної серії плей-офф Суперліги

Деталі

Поєдинок розпочався за повного домінування господарів. Кияни контролювали всі аспекти гри, натомість гості надто багато помилялися та здавалися виснаженими. Відтак уже в першій чверті різниця сягнула 17-ти очок на користь господарів.

За підсумками поєдинку різниця тільки виросла — 77:53.

Найрезультативнішим у переможців став Владислав Коренюк — 13 очок, 6 підбирань. У Брендона Янга на бал менше. У гостей 16 очок в активі Кеффі.

Доповнення

Наступний матч півфіналу суперники зіграють в Києві 27 травня.

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