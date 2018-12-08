"Киев-Баскет" на последних секундах упустил победу над БК "Днепр"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. На паркете столичного спорткомплекса "Меридиан" состоялось центральное противостояние соревновательного дня Суперлиги Пари-Матч в котором "Днепр" противостояло "Киев-Баскет", передает корреспондент УНН.
После стартовой удачной четверти гостей (12:18), киевляне отыгрались в следующем промежутке (26:19). Серия из 4-х ложных штрафных от звездного центрового "Днепра" Кирилла Фесенко позволила в третьей четверти уйти в отрыв во время матча со столичными игроками - 54:45. При счете 71:60 в пользу хозяев, днепряне начали действовать в быстром темпе и уменьшили разницу до 3 баллов.
В конце игры Мишула реализовал проход, выведя днепрян вперед 78:79, а киевляне не смогли попасть броском с сиреной.
Отметим, что в турнирной таблице 3-властие: "Днепр", "Химик" и "Запорожье" вверху. Киевляне сразу за ними (6 побед при 7 поражениях).
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Добавим также, следующий поединок киевляне сыграют 22 декабря дома против "Черкасских обезьян". "Днепр" 17 декабря будет играть в Южном.