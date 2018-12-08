Баскетбольная сборная Украины осталась в топ-20 мирового рейтинга
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Мужская национальная сборная Украины сохранила позицию в топ-20 обновленного рейтинга ФИБА, информирует УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
Команда Евгения Мурзина осталась на 19-м месте позади Доминиканской Республики и впереди Венесуэлы с 415,8 очками.
Возглавляют рейтинг США, Испания, Франция, Сербия, Аргентина. Один из соперников "желто-синих" по отбору на ЧМ - Словения находится на седьмой строчке. Наши следующие соперники черногорцы на 29-м месте.
Отметим, что новый рейтинг опубликован с учетом последних матчей квалификации чемпионата мира 2019 года.
Напомним, в последнем окне квалификации сборная Украины победила дома Словению (82:54) и уступила на выезде Испании (68:72).