Баскетбольна збірна України залишилась в топ-20 світового рейтингу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Чоловіча національна збірна України зберегла позицію в топ-20 оновленого рейтингу ФІБА, інформує УНН із посиланням на Федерацію баскетболу України.
Команда Євгена Мурзіна залишилася на 19-му місці позаду Домініканської Республіки та попереду Венесуели із 415,8 очками.
Очолюють рейтинг США, Іспанія, Франція, Сербія, Аргентина. Один із суперників "жовто-блакитних" по відбору на ЧС - Словенія знаходиться на сьомому рядку. Наші наступні суперники чорногорці на 29-му місці.
Зазначимо, що новий рейтинг опубліковано з урахуванням останніх матчів кваліфікації чемпіонату світу 2019 року.
Нагадаємо, в останньому вікні кваліфікації збірна України перемогла вдома Словенію (82:54) та поступилася на виїзді Іспанії (68:72).