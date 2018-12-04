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Збірна Іспанії взяла реванш в України у відборі на ЧС-2019

Збірна Іспанії взяла реванш в України у відборі на ЧС-2019

Київ • УНН

 • 10404 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Збірна України з баскетболу провела гостьовий поєдинок відбору на ЧС-2019 проти титулованої команди Іспанії, повідомляє кореспондент УНН.

Стартовий ривок 11:2 допоміг іспанцям заволодіти ініціативою у протистоянні. Перша половина супроводжувалася значною кількістю втрат української збірної, що вилилось в −8 у рахунку — 31:39.

У третій чверті українці двічі зменшували різницю до трьох очок, а в середині заключної 10-хвилинки вони зрівняли цифри — 60:60. Однак краща кінцівка від іспанців гарантувала їм звитягу 72:68.

Зауважимо, що Україна не могла розраховувати на Олександра Кобця, який в минулій грі зі словенцями пошкодив коліно, а також на Іссуфа Санона, який повернувся до БК “Олімпія” після гри із Словенією.

Таким чином, Україна з 5 виграшами в 10 матчах залишилась на 5 сходинці групи. Для виходу на ЧС-2019 “жовто-блакитним” необхідно потрапити до топ-3 групи. У 3, 4 команд групи Чорногорії і Латвії по 6 перемог.

Додамо також, Іспанія завдяки перемозі достроково вийшла на світову першість 2019 року.

Як повідомляв УНН, у домашній грі відбіркового циклу Україна в Києві завдала поразки іспанцям.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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