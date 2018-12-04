Сборная Испании взяла реванш в Украины в отборе на ЧМ-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Сборная Украины по баскетболу провела гостевой поединок отбора на ЧМ-2019 против титулованной команды Испании, сообщает корреспондент УНН.
Стартовый рывок 11:2 помог испанцам завладеть инициативой в противостоянии. Первая половина сопровождалась большим количеством потерь украинской сборной, вылилось в −8 в счете — 31:39.
В третьей четверти украинцы дважды уменьшали разницу до трех очков, а в середине заключительной 10-минутки они сравняли цифры — 60:60. Однако лучше концовка от испанцев гарантировала им победу 72:68.
Заметим, что Украина не могла рассчитывать на Александра Кобца, который в прошлой игре со словенцами повредил колено, а также на Иссуфу Санон, который вернулся в БК “Олимпия” после игры со Словенией.
Таким образом, Украина с 5 выигрышами в 10 матчах осталась на 5 строчке группы. Для выхода на ЧМ-2019 “желто-голубым” необходимо попасть в топ-3 группы. В 3, 4 команд группы Черногории и Латвии по 6 побед.
Добавим также, Испания благодаря победе досрочно вышла на мировое первенство 2019 года.
Как сообщал УНН, в домашней игре отборочного цикла Украины в Киеве нанесла поражение испанцам.