"Київ-Баскет" на останніх секундах втратив перемогу над БК "Дніпро"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. На паркеті столичного спорткомплексу "Меридіан" відбулося центральне протистояння змагального дня Суперліги Парі-Матч в якому "Дніпро" протистояло "Київ-Баскету", передає кореспондент УНН.
Після стартової вдалої чверті гостей (12:18), кияни відігралися у наступному проміжку (26:19). Серія з 4-х хибних штрафних від зіркового центрового "Дніпра" Кирила Фесенка дозволила у третій чверті піти у відрив під час матчу зі столичними гравцями – 54:45. При рахунку 71:60 на користь господарів, дніпряни почали діяти в швидкому темпі та зменшили різницю до 3 балів.
Наприкінці гри Мішула реалізував прохід, вивівши дніпрян вперед 78:79, а кияни не змогли влучити кидком із сиреною.
Відзначимо, що у турнірній таблиці 3-владдя: "Дніпро", "Хімік" та "Запоріжжя" вгорі. Кияни одразу за ними (6 перемог при 7 поразках).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Баскетбольна збірна України залишилась в топ-20 світового рейтингу
Додамо також, наступний поєдинок кияни зіграють 22 грудня вдома проти "Черкаських Мавп". "Дніпро" 17 грудня гратиме в Южному.