Киеву вернули здание Института ортопедии и травматологии

“Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией и Киевской городской прокуратурой разоблачили в Киеве незаконное отчуждение административного здания госучреждения ”Института ортопедии и травматологии“ Национальной академии медицинских наук”, — говорится в сообщении.

В рамках начатого уголовного производства, оперативники спецслужбы установили, что организовала сделку группа злоумышленников, в которую входили государственные регистраторы и коммерсанты. Дельцы внесли недостоверные данные о праве собственности на дом в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество и Реестр прав собственности на недвижимое имущество. В результате злоумышленники переоформили на третьих лиц историческое здание в центре Киева площадью почти 800 квадратных метров.

По материалам СБ Украины, Хозяйственный суд Киева вернул здание в государственную собственность.

В рамках уголовных производств по ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконному отчуждению государственного имущества.

Напомним, Верховный Суд окончательно вернул Киеву здание военного комиссариата на Подоле.