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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Киеву вернули здание Института ортопедии и травматологии

Киеву вернули здание Института ортопедии и травматологии

Киев  •  УНН

 • 27276 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. По материалам СБУ в государственную собственность возвращено здание Института ортопедии и травматологии Национальной академии медицинских наук. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

“Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией и Киевской городской прокуратурой разоблачили в Киеве незаконное отчуждение административного здания госучреждения ”Института ортопедии и травматологии“ Национальной академии медицинских наук”, — говорится в сообщении.

В рамках начатого уголовного производства, оперативники спецслужбы установили, что организовала сделку группа злоумышленников, в которую входили государственные регистраторы и коммерсанты. Дельцы внесли недостоверные данные о праве собственности на дом в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество и Реестр прав собственности на недвижимое имущество. В результате злоумышленники переоформили на третьих лиц историческое здание в центре Киева площадью почти 800 квадратных метров.

По материалам СБ Украины, Хозяйственный суд Киева вернул здание в государственную собственность.

В рамках уголовных производств по ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к незаконному отчуждению государственного имущества.

Напомним, Верховный Суд окончательно вернул Киеву здание военного комиссариата на Подоле.

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