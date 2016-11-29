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Киеву не хватает 103 автомобиля скорой помощи

Киев • УНН

 • 13264 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. До полной нормативной численности специальных транспортных средств учреждениям здравоохранения Киева не хватает 103 кареты скорой медицинской помощи. Об этом сообщили УНН в ответ на информационный запрос в пресс-службе департамента.

Киеву не хватает 103 автомобиля скорой помощи

"По состоянию на ноябрь текущего года в транспортном спецмедобслуживании бригад экстренной скорой медицинской помощи Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф г. Киева задействованы 195 специальных автомобилей скорой медицинской помощи.

При этом, стоит отметить, что приказом Министерства здравоохранения Украины "О нормах оснащения транспортными средствами учреждений здравоохранения системы экстренной медицинской помощи" от 5 августа 2013 г. № 690, утверждены нормы оснащения специальными транспортными средствами учреждений здравоохранения системы экстренной медицинской помощи (1 специальный автомобиль на 10 тыс. населения). При зарегистрированном количестве жителей г. Киева 2 млн 980 тыс., реальный показатель численности киевских жителей значительно больше, нормативное количество карет киевской скорой помощи должно составлять не менее 298 единиц. Таким образом, до нормативной численности недостаточно 103 спецмедавто, что составляет соответственно 35% от нормативного показателя", - говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе департамента отметили, что, учитывая изложенное, мероприятия по закупке новых 15 спецавтомобилей скорой помощи, хотя и не решают в полной мере вопрос полноценного обеспечения потребностей киевской скорой в специальном транспорте, но очень важны и актуальны.

Напомним, как сообщал УНН, КГГА через систему Прозоро по самой низкой цене закупила 15 авто скорой помощи у ООО "Автоспецпром".

Приобретенные авто получит Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в г. Киеве.

По словам эксперта И.Щедрина, кареты скорой помощи в столице закупили по рыночным ценам.

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