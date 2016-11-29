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Києву не вистачає 103 автомобілів швидкої допомоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. До повної нормативної чисельності спеціальних транспортних засобів закладів охорони здоров'я Києву не вистачає 103 карети швидкої медичної допомоги. Про це УНН повідомили у відповідь на інформаційний запит у прес – службі департаменту.

Києву не вистачає 103 автомобілів швидкої допомоги

“Станом на листопад поточного року в транспортному спецмедобслуговуванні бригад екстреної швидкої медичної допомоги Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф м. Києва задіяні 195 спеціальних автомобілів швидкої медичної допомоги.

При цьому, варто відмітити, що наказом Міністерства охорони здоров’я України „Про норми оснащення транспортними засобами закладів охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги“ від 05 серпня 2013р. № 690, затверджено норми оснащення спеціальними транспортними засобами закладів охорони здоров’я системи екстреної медичної допомоги (1 спеціальний автомобіль на 10 тисяч населення). При зареєстрованій кількості жителів м. Києва 2 млн. 980 тисяч, реальний показник чисельності київських мешканців значно більший, нормативна кількість карет київської швидкої допомоги повинна складати не менш ніж 298 одиниць. Таким чином, до нормативної чисельності недостатньо 103 спецмедавто, що складає відповідно 35% від нормативного показника”, — йдеться у повідомленні.

Окрім того, у прес — службі департаменту зазначили, що враховуючи зазначене, заходи із закупівлі нових 15 спецавтомобілів швидкої допомоги, хоча і не вирішують повною мірою питання повноцінного забезпечення потреб київської швидкої в спеціальному транспорті, але є дуже важливими та актуальними.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, КМДА через систему Прозоро за найнижчою ціною закупила 15 авто швидкої допомоги у ТОВ “Автоспецпром”.

Придбані авто отримає Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у м. Києві.

За словами експерта І.Щедріна, карети швидкодії допомоги в столиці закупили за ринковими цінами

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