Киево-Печерскую Лавру на этой неделе снова продезинфицируют - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. На этой неделе снова продезинфицируют помещения Киево-Печерской Лавры, которая сейчас закрыта на карантин. Об этом сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
“На этой неделе вновь состоится дезинфекция помещений Киево-Печерской Лавры, все служители лавры находятся под контролем, территория закрыта на карантин”, — сказал Кличко.
Также он отметил, что по информации полиции богослужения в Киеве произошло без отдельных нарушений ограничительных правил.
“В церквях и у них не было больших групп людей, как это происходило в некоторых регионах Украины”, — добавил Кличко.
Также он подчеркнул, что полиция будет проводить проверки еще неделю.
Напомним, по состоянию на 18 апреля в Киево-Печерской Лавре зафиксировали еще 26 новых случаев коронавируса, в целом количество больных превысило сотню человек.