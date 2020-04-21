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Києво-Печерську Лавру цього тижня знову продезінфікують - Кличко

Києво-Печерську Лавру цього тижня знову продезінфікують - Кличко

Київ • УНН

 • 14568 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Цього тижня знову продезінфікують приміщення Києво-Печерської Лаври, яка наразі зачинена на карантин. Про це повідомив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

“Цього тижня знов відбудеться дезінфекція приміщень Києво-Печерської Лаври, усі служителі лаври перебувають під медичним наглядом, територія закрита на карантин”, — сказав Кличко.

Також він наголосив, що за інформацією поліції богослужіння у Києві відбулося без окремих порушень обмежувальних правил.

“У церквах і біля них не було великих груп людей, як це відбувалося в деяких регіонах України”, — додав Кличко.

Також він наголосив, що поліція проводитиме перевірки ще тиждень.

Нагадаємо, станом на 18 квітня у Києво-Печерській Лаврі зафіксували ще 26 нових випадків коронавірусу, загалом кількість хворих перевищили сотню осіб.

Українські Національні Новини

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